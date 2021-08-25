شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك فاز بأول دورى يطبق فيه تقنية الفيديو والأصعب فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك حقق أصعب بطولة دورى في تاريخ بطولات الدورى على مر العصور، وذلك لأنه الأطول في التاريخ بعد حسم اللقب بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين.

وقال خالد الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك: "الزمالك حقق أصعب دورى في تاريخ البطولة منذ نشأته لأنه الأطول في التاريخ، وأول دورى يطبق فيه تقنية الفيديو من أول يوم لآخر يوم".

وأضاف الغندور: "شكرا للاعبى الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ولاعبية الزمالك دخلت هذا الموسم بعد خسارة بطولة قارية أمام الأهلى ثم خسارة بطولة كأس مصر لكن اللاعبين رجالة وقدرت تحسم البطولة بفارق 6 نقاط عن الأهلى رغم أن خد منك 4 نقاط في مواجهتك معه، إلا أنك رجعت وحققت 10 انتصارات وتعادل في آخر 11 مباراة وهى اللى حسمت البطولة للقلعة البيضاء".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.