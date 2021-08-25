شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 24 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 24 / 8 / 2021 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها حصول الزمالك علي لقب الدورى الـ 13 في تاريخه بعد الفوز علي الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة في الجولة الـ 33 بالدورى.

فيديو.. شيكابلا يحتفل مع جمهور الزمالك عقب التتويج رسميا بالدورى المصرى الممتاز

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الزمالك، مع الجمهور المتواجد داخل ملعب الدفاع الجوى عقب الفوز على الإنتاج الحربى والتتويج رسميا ببطولة الدورى المصرى الممتاز.

حقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

جمهور الزمالك يحتفل بالدورى بهتاف "على الدورى كله يرقص"

حرصت جماهير نادى الزمالك على الاحتفال بفوز فريقها ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم للمرة الـ13 فى تاريخها، داخل ملعب 30 يونيو الذى جمع الفريق مع الإنتاج الحربى.

وجاء احتفال الجماهير على هتافات "على الدورى كله يرقص"، تعبيرا وفرحة على التتويج باللقب المحلى بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد احرزهما زيزو وبن شرقى.

7 لاعبين يحققون لقب الدورى لثانى مرة مع الزمالك.. تعرف عليهم

حقق 7 لاعبين فى قائمة الزمالك الحالية لقب بطولة الدورى للمرة الثانية فى تاريخهم مع الفارس الأبيض، بعدما حسم الفريق بطولة الدورى بالفوز على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.

صفحة الزمالك: رقصة جديدة لدرع الدورى بين يدى شيكابالا

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لمحمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق وهو يحمل درع الدورى هذا الموسم، احتفالا بحصول الزمالك على اللقب عقب الفوز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة اليوم.

ونشرت الصفحة صورة شيكابالا مع درع الدورى وكتبت عليها: "رقصة جديدة لدرع الدورى بين يدي شيكابالا".

محمد الإتربى: لجنة الزمالك وشها حلو على النادى والأبيض استحق اللقب عن جدارة

أكد محمد الإتربى، نائب رئيس اللجنة التي تدير الزمالك، أن الفارس الأبيض استحق البطولة عن جدارة بعدما وسع الفارق بينه وبين الاهلى بـ6 نقاط بعد الفوز على الإنتاج الحربى.

وقال محمد الإتربى فى لقاء مع قناة الزمالك: "أبارك لجماهير الزمالك في كل مكان وخدنا بطولة الدورى بفارق 6 نقاط عن الأهلى بعدما كنا متأخرين بفارق النقاط عن المنافس".

حازم إمام: أنجح موسم للزمالك فاز بكل البطولات فى مختلف الألعاب

يرى حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن الموسم الجارى هو الأنجح في تاريخ نادى الزمالك، بعد حصد مختلف البطولات في كل الألعاب الرياضية.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر برنامج "استاد مصر": مبروك على كل الزملكاوية وهاردلك للأهلى، سعيد جداً لأن الدورى كان قوى جداً، وأن تخطف اللقب من الأهلى وهو ناد كبير ومتوج مؤخراً ببطولة أفريقيا هذا ليس سهلاً.

كارتيرون: الحفاظ على القوام الأساسي من أسباب تتويج الزمالك بالدوري

أعرب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بالدوري للمرة الـ13 في تاريخه، مؤكدا: "سعيد بالتتويج بالدوري وقدرنا ناخد الدوري من الأهلي بعد بذل مجهود كبير، والماتش الجاي هغير وهريح اللاعبين اللي عندهم منتخب:.

قال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الإنتاج الجربي: "أفضل شيء قمت به في الانتقالات الشتوية الماضية أني حافظت على اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق الأبيض، وأهم شيء هو توفير الاستقرار في النادي بالتجديد لأحمد سيد زيزو ومحمود الونش وحاليا المفاوضات مع أشرف بن

فرجاني ساسي يحتفل بفوز الزمالك بلقب الدوري الـ13

احتفل الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب الدحيل القطرى الحالى، بالتتويج بأول لقب دورى مصرى مع فريقه السابق "الزمالك"، بعد ان فاز المارد الأبيض باللقب الـ13 في تاريخه، بالفوز مساء اليوم الثلاثاء على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر فرجاني ساسي تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر" لصورة التتويج بلقب الدوري وكتب: "الدوري زملكاوي.. مبروك".

زيزو: أعد جماهير الزمالك بالكأس وأفريقيا وشرف لى أكون بديل صلاح

أعرب أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك عن سعادته بالتتويج مع فريقه ببطولة الدورى العام، وقال زيزو عبر برنامج "ستاد مصر": إحساسى لا يوصف والحمد لله أننى كنت جزء ولو بسيط في إعادة بطولة غائبة عن النادى منذ 5 سنوات، ونتمنى أن نكون أسعدنا الجماهير.

وأضاف متحدثاً عن سبب تراجع مستواه بداية الموسم: كنت أطلب من باتشيكو الحصول على فرصة راحة بسبب ضغط المباريات، وكنت مجهد ولكنى حافظت على نفسى وأكملت الموسم التالى مع الزمالك والأهم أن الجماهير سعيدة وربنا كافئنا على مجهودنا.

بريزنتيشن تهنئ الزمالك بحصد لقب الدورى الممتاز

حرصت شركة بريزنتيشن سبورت، برئاسة منتصر النبراوي، على تهنئة نادى الزمالك وجماهيره بلقب الدورى الممتاز للموسم 2020/2021.

ممر شرفى من لاعبى البنك الأهلى لفريق الزمالك عقب التتويج بالدورى المصرى

هنأ نادي البنك الأهلي نظيره نادي الزمالك وجهازهم الفني والإداري والطبي واللاعبين وجماهير القعلة البيضاء بالفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وقد تقرر عمل ممر شرفي من لاعبي فريق البنك الأهلي للاعبي فريق نادي الزمالك في المباراة القادمة التي ستجمع فريقي البنك الأهلي والزمالك في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز بملعب بتروسبورت، متمنين لجميع الفرق المصرية التوفيق في قادم المواعيد.

حسين لبيب: ده أصعب دورى فى تاريخ الدورى العام وبشكر جماهير الزمالك

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التي تدير نادى الزمالك، أن الزمالك حقق لقب الدورى الأصعب في تاريخ الدورى العام، بعدما حقق الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثلاثة والثلاثين من البطولة.

وقال حسين لبيب في تصريحات لقناة الزمالك: "هذا الدوري هو الأصعب في تاريخ الدوري العام، نظرا للظروف التي مر بها نادي الزمالك، وتغيرت 3 لجان على قيادة الزمالك والإنجاز يحسب للجميع وليس لنا فقط".

السيارات تغزو شارع جامعة الدول أمام الزمالك احتفالا بالدورى.. صور

انتشرت سيارات الزملكاوية فى شارع جامعة الدول العربية احتفالا بحصول فريق كرة القدم على لقب الدورى العام الممتاز، بعد حسم التتويج بالفوز على الإنتاج الحربى بنتيجة 2/0.

المقاولون يهنئ الزمالك بعد التتويج بالدورى العام للمرة الـ 13

وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التهنئة لنادي الزمالك مجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، وجهاز فني ولاعبين وجماهير بعد التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن الزمالك يستحق عن جدارة التتويج بلقب الدوري، وعلى جماهيره أن تفرح باللقب بعد موسم شاق على كل الأندية.

كارتيرون: هدفى كان مصالحة جماهير الزمالك.. نافسنا الأهلى وحصدنا أهم بطولة

أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه مع الفريق الأبيض ببطولة الدورى العام، وقال كاريترون في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": سعيد جداً وأهنئ اللاعبين والجماهير ورئيس النادى، وهذا الموسم استثنائى سعيد بأن أتيحت لى الفرصة بالعودة لتدريب الفريق، نافسنا الأهلى وحصدنا أهم بطولة في الموسم والفترة المقبلة لدينا أهداف جديدة".

وأضاف: "بعد رحيل ساسى ومصطفى محمد لدينا إمام عاشور وهو مستقبل النادى، وسنحافظ على لاعبينا في الموسم الجارى، والمعارين سيمنحون الفريق طاقة كبيرة مثل بامبو ومصطفى فتحى".

حمزة المثلوثى: هذا اللقب الأفضل في حياتى لأنى مريت بظروف صعبة جدا

أكد التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن نادى الزمالك، أن هذا اللقب هو الأغلى في حياته بعد المرور بظروف صعبة في بداية مشواره مع القلعة البيضاء، وذلك بعدما حسم اللقب بالفوز على الإنتاج الحربى.

وقال حمزة المثلوثى في تصريحات لقناة الزمالك: "هذا اللقب الأفضل في حياتى لأنى مريت بظروف صعبة جدا، وتعرضت لضغوطات كبيرة في بداية مشوارى مع الزمالك لأن كنت بعيد عن الملعب لمدة 9 أشهر دون لعب أي مباراة واشتغلت كثيرا على نفسى وبمساعدة زملائى في الفريق قدرت استعيد مستواي".