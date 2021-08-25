شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الأهلي فريق كبير.. وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان تركيزه فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجونة: "استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل، ورغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية".

وقال: "نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقي، وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد".

وأتم حديثه: "لاعبو الأهلي تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرًا في أولمبياد طوكيو، والأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات".

وقال موسيمانى: "الأهلي فريق كبير ولن ينظر إلى الخلف بل إلى الأمام وسوف يعود أقوى بكثير، وحققنا إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الأخيرة.. نعم فقدنا الدوري ولكن حققنا أيضًا بطولات كبيرة وتغلبنا على أندية كبيرة".

واختتم حديثه: "أمامنا تحدٍ كبير الأيام القادمة بخوض كأس مصر وكأس السوبر الأفريقي والسوبر المحلي، وهي بطولات مهمة سنقاتل من أجلها".