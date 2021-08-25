شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيرا: سعيد بحصد بطولة الدورى والزمالك يمتلك أفضل 3 حراس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أرتو أوليفيرا، مدرب حراس المرمى بنادي الزمالك، أنه سعيد للغاية بعد أن أدى الفريق ما عليه وحقق لقب الدوري في النهاية.

وشدد أوليفيرا على أن الفريق مر بأوقات صعبة على مدار الموسم، وكان الجميع على قدر المسئولية. وأثنى أوليفيرا على حراس الزمالك "أبو جبل وجنش وعواد"، مشيرا إلى أنهم الأفضل في مصر.

واختتم مدرب حراس الزمالك تصريحاته بالتأكيد أن الفريق حقق بطولة غالية، وهدفه الآن هو المنافسة على بطولة كأس مصر.

من جانبه أعرب أحمد عبد المقصود مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة درع الدوري الممتاز، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد المقصود في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الأهم بالنسبة للجهاز الفني والفريق هو فرحة جماهير نادي الزمالك العظيمة فهم يستحقون الكثير. وأضاف عبد المقصود: "كانت هناك روح عظيمة وسط الفريق، وكانت هناك حالة خاصة لدى الجميع من أجل التتويج بالدوري".

واختتم مدرب الزمالك: "مستمرون في طريقنا ونسعى للفوز بالكأس وهدفنا الأهم خلال الفترة المقبلة هو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

ونجح فريق الزمالك في حصد لقب الدوري هذا الموسم بعد الفوز علي النتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 .