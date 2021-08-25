شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسنى: الدورى أسهل البطولات.. والأهلى لن يقبل بـ"التهريج" فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة حسنى، لاعب الأهلى السابق، أن الأهلى لن يقبل بما حدث فى بطولة الدورى أن يتكرر فى كأس مصر، من خوض المباريات كل 48 ساعة.

وقال حسنى فى تصريحات لقناة الأهلى: "التهريج اللى حصل فى ماتشات الدورى واللعب كل 48 ساعة، الأهلى مش هيقبل بكدة فى كأس مصر".

وأضاف مهاجم الأهلى الأسبق أن بطولة الدورى من أسهل البطولات التى يمكن أن تحققها، لكن الإرهاق البدنى والذهنى وضغط المباريات أثر على اللاعبين.

واختتم حسنى حديثه أن الفريق خسر بطولة لكن لديه بطولات سيفوز بها، فما زال هناك كأس مصر وسوبر أفريقيا والسوبر المصرى، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.