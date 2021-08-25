شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: قائمة الأهلى بها بعض العناصر المتواضعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طه إسماعيل، نجم الأهلى الأسبق، على تهنئة الزمالك بلقب الدورى، موضحا أن الأهلى بذل مجهودا كبيرا في موسم مضغوط وصعب، ومع ذلك حقق المطلوب منه وتوج بلقب أفريقيا مرتين.

وتابع طه إسماعيل في تصريحات للاستديو التحليلي عقب المباراة: "مش ممكن الأهلي هيكسب على طول، وأنا مش زعلان، ـنا كسبان بطولة أفريقيا والسوبر".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "نصيحتي للأهلى أن القائمة بها بعض العناصر المتواضعة، والإدارة الفنية للمباريات في آخر الجولات كشفت بعض المشاكل يجب الوقوف عندها".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف.

في المقابل، ولحساب نفس الجولة، تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلهم، بإستاد خالد بشارة في الغردقة، تقدم الجونة بهدف محمد نجيب ثم أدرك على معلول التعادل للأهلي من ضربة جزاء قبل أن يُضيف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي ثم أضاف محمد شريف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 وفي الدقيقة 86 سجل السيد الشبراوي هدف الجونة الثاني واضاف عمر السعيد الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 73 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما يرتفع رصيد الجونة عند 38 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.