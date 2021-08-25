بالفيديو والصور.. احتفالات جنونية لجماهير الزمالك بعد حسم الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود بكار ورمضان يونس:

احتفلت جماهير الزمالك داخل وخارج مقر النادي بعد حسم لقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخ القلعة البيضاء.

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري، للمرة الثالثة عشر في تاريخه، عقب فوزه على الإنتاج الحربي 2 / صفر، في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ست نقاط أمام الأهلي أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 27 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وكانت آخر مرة توج فيها الزمالك بلقب الدوري في موسم 2014 / 2015.