أوباما: الروح بين اللاعبين هي السبب.. وحازم إمام: خضنا المباريات الأخيرة كمباريات كؤوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى يوسف أوباما، لاعب نادي الزمالك، سعادته بالتتويج مع فريقه بلقب الدوري عن الموسم الجاري 2020/2021.

وأضاف أوباما في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت، عقب مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي:"الحمدلله كنا على قدر الثقة وأسعدنا الجماهير، الروح بين اللاعبين هي السبب في أي شيء، اللاعبون يحبون بعضهم البعض ومن قبل ذلك يحبون الزمالك وأشكرهم بلا استثناء واللاعبون أدوا على أكمل وجه وبإذن الله نكمل".

وأشار حازم إمام، قائد فريق الزمالك، إلى أن الموسم كان صعبًا على جميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني وطبي وإداري.

وقال إمام، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت:"الموسم كان صعبًا، مبروك للزمالك وجماهير نادي الزمالك واللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري الجميع أُرهق، آخر خمس أو ست مباريات كانت صعبة بينا وبين المنافس وخضناها كمباريات كؤوس".

وتوّج الزمالك بلقب الدوري عقب فوزه مساء يوم أمس الثلاثاء أمام نظيره الإنتاج الحربي ليرفع الفارق بينه وبين الأهلي أقرب ملاحقيه إلى 6 نقاط قبل جولة من نهاية الدوري.