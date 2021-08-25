الزمالك: شيكابالا أول لاعب يحقق لقب الدوري بفارق زمني ١٨ عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

احتفى الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق، بعد تحقيق بطولة الدوري خلال هذا الموسم.

وحقق الزمالك لقب الدوري رقم 13 في تاريخ النادي، بعد تغلبه على نادي الانتاج الحربي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة 33 من دوري WE المصري.

وقال الحساب الرسمي لنادي الزمالك: "ما لم يحدث من قبل في تاريخ مصر.. شيكابالا أول لاعب يحقق لقب الدوري المصري بفارق زمني ١٨ عام لنفس النادي".

واختتم: "2002-2003 البطل مع نادي الزمالك.. 2020-2021 البطل مع نادي الزمالك".