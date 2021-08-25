موسيماني: الأهلي سيعود أقوى.. وتعرضنا لإجهاد شديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه تعرض لإجهاد شديد خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أنه سيعود أقوى مما كان عليه في الماضي.

وتعادل الأهلي مع الجونة 3-3 في الجولة قبل الأخيرة للدوري المصري الممتاز على استاد خالد بشارة في الجونة ليخسر الدوري رسمياً بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال بيتسو :"استقبلنا أهدافاً كثيرة في المباريات الماضية، ارتكبنا أخطاء في الرقابة، خاصة في موقف رجل على رجل".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي :"قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية رغم الأخطاء التي ارتكبناها، لكننا نلعب بلا توقف أو راحة لمدة 10 أشهر متتالية".

وتابع موسيماني :"فزنا ببطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة، وحصدنا برونزية مونديال الأندية، لكننا تعرضنا لإجهاد غير طبيعي خلال تلك الفترة".

وأردف بيتسو :"لاعبو الأهلي كذلك تنقلو بين المنتخبات الوطنية، ورحلتهم الأخيرة في أوليمبياد طوكيو، الأهلي دائماً هو الداعم الأكبر للمنتخبات، وفي النهاية نحن بشر، من الطبيعي الشكوى من الإجهاد وضغط المباريات".

وقال موسيماني :"الأهلي فريق كبير ولن ينظر إلى الخلف، سنعود أقوى بكثير مما كنا عليه، سننظر إلى الأمام فقط".

وأنهى مدرب الاهلي :"نعم فقدنا الدوري، لكننا حققنا أيضاً بطولات كبيرة وتغلبنا على أندية كبرى، والآن لدينا تحدي كأس مصر وكأس السوبر المحلي ونظيره الإفريقي، وهي بطولات مهمة سنقاتل لأجلها".