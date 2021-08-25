رسائل كارتيرون لجماهير الزمالك بعد التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قدم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك التهنئة لجماهير النادي وأهداهم لقب الدوري الموسم الحالي.

وتُوج الزمالك رسمياً بطلاً للدوري الموسم الحالي قبل نهايته بجولة واحدة.

وفي تصريحات لقناة أن تايم سبورتس قال المدرب الفرنسي "نبارك لجماهير الزمالك التتويج بالدوري، بطولة غالية جداً، أقدم التهنئة للاعبين ومجلس الإدارة، مجهود كبير تم بذله من الجميع، وفزنا بالدوري، كان موسماً استثنائياً، رحلت وعدت للزمالك وسعيد لأنني هنا وفزت بالدوري".

وتابع "الزمالك فاز بأهم بطولة في الموسم، أن تنافس الأهلي في كل البطولات أمر صعب بالتأكيد، خرجنا من بطولة أفريقيا وهذا أمر محزن، لكن سنشارك الموسم المقبل ونلعب من أجل المنافسة والفوز باللقب الأفريقي".

وأضاف "بعد رحيل ساسي، لدينا إمام عاشور، هو مستقبل النادي ولاعب مهم بالنسبة لنا ويجب الحفاظ عليه، يجب أن نحافظ على قوام الفريق، لن أتحدث عن صفقات، من الجيد التجديد لزيزو والونش، والعمل على التجديد لبنشرقي، وهناك معاريين مميزين سيدعمون الفريق".

واستمر "الفريق الحالي للزمالك مميز وهناك انسجام كبير بين الجميع، عودة المعارين سوف تمنح الفريق طاقة بالتأكيد، بالنسبة لي مازال لدي عقد مع الزمالك، بالطبع أريد الاستمرار لأنني سعيد بالعمل هنا".

وشدد "كان واضح للجميع أن الزمالك فارق عن منافسيه، الكرة كانت تخدمنا في كثير من المباريات مثل طلائع الجيش والمصري فزنا في الدقائق الأخيرة، كنا نتفوق بدنياً على المنافسين في الشوط الثاني، نستحق التتويج بالتأكيد".

واختتم "أهدي لقب الدوري رقم 13 للجماهير، أعلم أنهم كانوا في حالة حزن بعد رحيلي المرة الأولى، عدت من جديد وكنت أريد منحهم بطولة هامة مثل الدوري، نبارك لهم، ومن حق جنش أن يحتفل مع زملاءه لقد شارك معنا في مباريات عديدة وتلك الأمور تحدث في كرة القدم".