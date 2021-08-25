بالفيديو.. أبو رجيلة: لكل مجتهد نصيب.. وشكراً للاعبي وجمهور الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى محمود أبو رجيلة، لاعب ومدرب الزمالك السابق، سعادته بتتويج ناديه بلقب الدوري عن الموسم الجاري 2020/2021.

وقال أبو رجيلة، عبر مقطع فيديو نشره حسابات الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي:"لكل مجتهد نصيب، الحمدلله انتهى الموسم والزمالك بطل الدوري منذ البداية حتى قبل النهاية، شكر لكل من ساهم بفوز نادي الزمالك، شكرًا للاعبين وللجمهور شكر لكل واحد كان له أثر بفوز الزمالك بالدوري هذا العام".

وأتم لاعب ومدرب الزمالك السابق تصريحاته بقوله:"الحمدلله نتائج ومستوى ولاعبين على أعلى مستوى من أول الموسم وهم يريدون الحصول على البطولة رغم أن هناك مدرب رحلّ وجاء مدرب آخر ولكن الحمدلله ربنا وفقنا ولكل مجتهد نصيب شكراً للاعبي الزمالك وجمهور الزمالك".

وتوّج الزمالك بلقب الدوري بعدما رفع الفارق بينه وبين الأهلي أقرب ملاحقيه إلى 6 نقاط قبل جولة من نهاية المسابقة.