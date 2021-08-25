شيكابالا: الدوري هدية لجمهور الزمالك.. وهدفنا دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أهدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم إلى جمهير الزمالك بعد أن نجح مع زملائه في حصد اللقب.

الزمالك توج بالدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة قبل جولة واحدة من نهاية الموسم ليعانق لقبه رقم 13 في تاريخ مشاركاته بالدوري.

وفي تصريحات عقب الفوز على الإنتاج قال شيكابالا :"أهدي هذا اللقب إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تحملت كل الصعاب في الفترة الماضية".

وأنهى شيكابالا :"هدفنا القادم بإذن الله هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا، أشكر كل اللاعبين الذين أثبتوا أنهم رجال وعلى قدر المسئولية".