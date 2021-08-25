جنش: لم أفعل إلا ما طلبه كارتيرون.. وهناك "موجهين ضدي" في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - احمد شريف:

أكد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك أن واقعة انفعاله على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق له الكثير من الجوانب التي لم يتم الكشف عنها.

وأشار جنش في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه لا يفعل إلا ما يُطلب منه من الجهاز الفني للفريق، لافتًا إلى أنه طالب بضرورة عقد جلسة مع جميع الأطراف لتحديد المخطيء خلال الواقعة.

وقال جنش: "عندما يتحدث أي شخص يقول أن اللاعب هو المخطيء، لكن هناك أطراف أخرى في الواقعة، ما يُطلب مني داخل النادي أفعله".

وأكمل: "فعلت ما طلبه مني المدير الفني، عندما طلب مني عدم التواجد في المعسكر فغادرت على الفور، لم يسبق لي أن افتعلت أي مشكلة".

وأضاف: "عندما تحدث رئيس النادي عن الواقعة طلبت منه أن يسمع ما حدث من المتواجدين بها مثل كارتيرون والمترجم وكذلك أنا، وهذا ما سيحدث في جلسة مقبلة".

وأردف: "هناك أحداث حدثت لا استطيع أن أبوح عنها، من الطبيعي أن يمتص المدير الفني غضب أي لاعب يجلس على مقاعد البدلاء".

وأوضح: "عندما كنت لاعبًا صغيرًا لم افتعل أي مشكلة، فما بالنا عندما أكون قائد الفريق!، هذا أمر غير منطقي وغير معقول".

واستطرد: "هناك أفراد موجهين ضدي وإدارة النادي تعرف ذلك جيدًا، لكن لا مشكلة لدي في أي قرار يتم إتخاذه ضدي، ما تراه الإدارة بعد الاستماع للجميع فأنا أقبل به".

واختتم: "أنا رجل طيب ولا مشكلة لدي في أي قرار يتم إتخاذه، وليس لدي أي مشكلة مع كارتيرون، بل أنني عندما شاهدته بعد التتويج اليوم قمت بمعانقته".