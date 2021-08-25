كارتيرون: لا أفكر في الرحيل.. ونخطط للفوز بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تفكيره في الرحيل عن القلعة البيضاء بعد انتهاء الموسم الحالي، مشيراً إلى شعوره بالسعادة في موقعه الحالي.

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز بأول لقب دوري منذ 2014-2015 ليكسر احتكار الأهلي للمسابقة بعد فوزه بها 5 مواسم متتالية.

وفي المؤتمر الصحفي بعد الفوز على الإنتاج الحربي قال كارتيرون :"سعيد بالفوز ببطولة الدوري، اللاعبون كان لديهم إصرار من أجل الفوز".

وأضاف المدرب الفرنسي :"سيحصل بعض اللاعبين على راحة في مواجهة البنك الأهلي الأخيرة، خاصة الذين سينضمون إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم".

وتابع كارتيرون :"نخطط الآن من أجل الفوز ببطولة كأس مصر، مضطرون للتعامل مع ضغط المواسم خلال الفترة الأخيرة في مصر، وأشكر كل أعضاء الجهاز الفني".

وأنهى باتريس كارتيرون :"نسعى للحفاظ على القوام الحالي للفريق، رئيس النادي وعدني بذلك، وبدأ الأمر بالتجديد للونش وزيزو، وسيتم التجديد لبنشرقي، واستعادة المعارين".