أسامة نبيه: فزنا بأصعب الدوريات.. والفريق هو النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أبدى المدرب العام لنادي الزمالك، أسامة نبيه سعادته بالتتويج مع فريقه ببطولة الدوري رقم 13 في تاريخ مشاركاتهم.

وتوّج الزمالك بلقب الدوري قبل جولة من نهاية الموسم بعدما رفع الفارق بينه وبين الأهلي إلى 6 نقاط بعد الفوز أمام الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين.

وقال نبيه، عقب التتويج بالدوري:"الحمدلله .. من أفضل وأعنف وأصعب الدوريات؛ مررنا بجميع الظروف الصعبة خلال هذا الموسم على المستوى الإداري والفني،

تحية كبيرة الجهاز الفني واللاعبين .. التركيز كان فقط في الملعب".

وأتم المدرب العام للزمالك تصريحاته بقوله:"الفريق حقق البطولة عن استحقاق وجدارة، جماهير نادي الزمالك تستحق الفرحة؛ لأنهم كانوا ومازالوا خلف الفريق في كل الأوقات.. الفريق هو النجم خلال هذا الموسم ولا يوجد نجم واحد .. الجميع هو النجم والفريق هو النجم".