رسمياً الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري ضمن إطار منافسات الجولة الـ 33 (قبل الأخيرة)، في إحدى أهم مباريات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021.

توّج الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تغلبه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ضمن الجولة 33 من المسابقة.

واستضاف ملعب الدفاع الجوي “ستاد 30 يونيو”، المباراة الحاسمة بين نادي الزمالك والانتاج الحربي، والتي تُوج على اثرها الفارس الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2020-21.

وسجل لاعب الوسط أحمد السيد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 6، من تمريرة المغربي أشرف بن شرقي، الذي أحرز الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وكاد الزمالك ان يُزيد غلة أهدافه لكن طارق حامد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للمباراة.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده لـ 79 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، موسعا الفارق مع ملاحقه الأهلي إلى 5 نقاط، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

الزمالك عاد بهذا اللقب إلى منصة التتويج بالدوري بعد غياب دام 6 مواسم مُتتالية، حين حقق أبيض العاصمة المصرية آخر ألقابه على مستوى مسابقة الدوري الممتاز موسم 2014 – 2015.

وفي صراع البقاء بين أندية النخبة، لحق وادي دجلة بالثنائي، الإنتاج الحربي وأسوان وهبط إلى القسم الثاني إثر تعادله سلبا بدون أهداف مع سيراميكا.

ودخل رجال المدرب باتريس كارتيرون مباراة الانتاج الحربي وعينهم على تحقيق الثلاث نقاط من أجل استعادة لقب الدوري المصري، الغائب عن خزائن الفريق منذ 6 سنوات، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وفاز الزمالك بصعوبة على سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية، حيث كان متأخرًا في النتيجة بهدفٍ دون رد، قبل أن يسجل هدفين متتاليين ويحسم الثلاث نقاط لصالحه في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب السويس الجديد.

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021