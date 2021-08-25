الامارات | «عمومية غير عادية» لاعتماد النظام الأساسي المعدل لاتحاد السلة الإثنين المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية غير عادية» لاعتماد النظام الأساسي المعدل لاتحاد السلة الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد اتحاد كرة السلة، الاثنين المقبل، جمعية عمومية غير عادية، لاعتماد النظام الأساسي المعدل طبقاً لدليل «حوكمة الاتحادات الرياضية» الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة، في يونيو الماضي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، لـ«الإمارات اليوم»، إن «النسخة المعدلة من النظام الأساسي تم العمل عليها منذ يونيو الماضي من قبل لجنة مختصة، تتضمن نائب رئيس الاتحاد عبداللطيف الفردان، وبصفتي الشخصية كأمين عام، والمدير الفني للاتحاد الدكتور منير بن الحبيب، وعضو الاتحاد ورئيس لجنة الإعلام والتطوير الرقمي فريد القيواني».

وأضاف: «عكفت اللجنة على عقد اجتماعات دورية، هدفت إلى مواءمة وتعديل مواد النظام الأساسي بما يتوافق مع دليل الحوكمة، قبل أن يتم أخيراً وضع الصيغة النهائية التي سيتم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الاثنين المقبل».

وعن أبرز المواد التي تم إعادة صياغتها بالمواءمة مع «دليل الحوكمة»، قال المطوع: «استهدفت التعديلات بشكل رئيس المواد التي تتعلق بالآلية الانتخابية، بعد أن تم في النسخة المعدلة إلغاء نظام القوائم، واعتماد العملية الانتخابية لمنصبي الرئيس والعضو النسائي، وألا يتجاوز عدد أعضاء الاتحاد تسعة أشخاص».

واختتم: «اقتصرت التعديلات على عدد محدود من المواد، خصوصاً أن النظام الأساسي الذي تم اعتماده خلال الجمعية العمومية التي عقدت في أغسطس 2020، تم وضعه عبر الاعتماد على نخبة من الخبراء القانونيين والفنيين، وجاءت غالبية مواده متوافقة مع دليل الحوكمة».

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