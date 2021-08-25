الامارات | العين يتحصّن بعودة الجماهير لاصطياد «الصقور»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتحصّن بعودة الجماهير لاصطياد «الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب لاعبو العين ما ستسفر عنه الحملة الجماهيرية التي نظمها النادي خلال اليومين الماضيين، لحشد أكبر عدد من الجماهير خلال أول ظهور للفريق على استاد هزاع بن زايد، حينما يستقبل «الزعيم» ضيفه الإمارات في الساعة 09:30 من مساء اليوم، لحساب الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وتأمل إدارة النادي استجابة الجماهير للحملة التي أطلقت بوساطة مكتب شؤون جماهير نادي العين، وقدمت تسهيلات غير مسبوقة لحث الجماهير لمؤازرة الفريق من داخل الاستاد، واستفادت منها مجموعة كبيرة من الجماهير بإجراء فحوص مجانية لمسحة الأنف «PCR»، كما سيحصلون على تذاكر مجانية بشرط ارتداء القميص العيناوي، وذلك ضمن مدرج عيناوي «دي إن إي» الذي جرى افتتاحه في عام 2019.

ولا بديل أمام العين سوى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، إذا ما أراد البقاء ضمن قائمة الفرق المرشحة في الموسم الحالي للفوز باللقب، وظهر الفريق في الجولة الأولى بشكل جيد، بتحقيقه لفوز مهم على مستضيفه خورفكان 3-1، ويدخل لقاء اليوم بصفوف مكتملة، وفقاً لما ذكره مدرب الفريق، الأوكراني سيرجي ريبروف في المؤتمر الصحافي التقديمي.

وفي المقابل، يبحث فريق الإمارات عن التعويض، عقب الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية بصعوبة على يد شباب الأهلي بهدف نظيف.

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