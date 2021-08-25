شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق رقما سلبيا تاريخيا في بطولة الدورى باستقبال 28 هدفا في موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، رقما سلبيا تاريخيا خلال مباريات الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز، قبل جولة على النهاية.

واستقبل الأهلى هذا الموسم 28 هدفا فى 33 مباراة فى رقم سلبي تاريخى، حيث يعد الأسوأ في تاريخ القلعة الحمراء استقبالا للأهداف برصيد 28 هدفا، ليتخطى أسوأ مواسمه الذى استقبل فيه 27 هدفا، والذى حدث فى موسمين هما 1953/1954، و2010/2011.

وحافظ المارد الأحمر على نظافة شباكه فى 12 مباراة فقط، على عكس الموسم الماضى الذى استقبل فيه 8 أهداف فقط.

28 هدفا موسم 2020/ 2021

27 هدفا موسم 1953-1954

27 هدفا موسم 2010-2011

26 هدفا موسم 2014-2015

25 هدفا موسم 2008-2009

25 هدفا موسم 1965-1966

25 هدفا موسم 1964-1965

25 هدفا موسم 1963-1964