شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق رقما سلبيا تاريخيا في بطولة الدورى باستقبال 28 هدفا في موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، رقما سلبيا تاريخيا خلال مباريات الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز، قبل جولة على النهاية.
واستقبل الأهلى هذا الموسم 28 هدفا فى 33 مباراة فى رقم سلبي تاريخى، حيث يعد الأسوأ في تاريخ القلعة الحمراء استقبالا للأهداف برصيد 28 هدفا، ليتخطى أسوأ مواسمه الذى استقبل فيه 27 هدفا، والذى حدث فى موسمين هما 1953/1954، و2010/2011.
وحافظ المارد الأحمر على نظافة شباكه فى 12 مباراة فقط، على عكس الموسم الماضى الذى استقبل فيه 8 أهداف فقط.ونستعرض أكثر المواسم التي استقبل فيها أهدافا..
28 هدفا موسم 2020/ 2021
27 هدفا موسم 1953-1954
27 هدفا موسم 2010-2011
26 هدفا موسم 2014-2015
25 هدفا موسم 2008-2009
25 هدفا موسم 1965-1966
25 هدفا موسم 1964-1965
25 هدفا موسم 1963-1964