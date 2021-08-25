شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: الأهلى فرط فى الفوز أمام الجونة وهناك تقصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر فرط فى الفوز اليوم أمام الجونة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وقال عبد المنعم، فى تصريحات لقناة الأهلى، إنه كان هناك تقصير ولكن ركلة الجزاء التى تم احتسابها للجونة لا أرى سببا لها، كما أن التحكيم لم ينه المباراة فى وقتها، ولو كان للفريق الآخر كان الحكم سيطلق صافرته قبل هذا الوقت.

ووجه لاعب الأهلى السابق رسالة إلى لاعبى الفريق قائلا لهم: "أديتوا اللى عليكم وقدمتوا اللى عليكم، الموسم خلص نحضر بقى أوراقنا للموسم الجديد، وزى مابناخد بطولة عادى نخسر بطولة".