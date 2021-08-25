شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى: هذا اللقب الأفضل في حياتى لأنى مريت بظروف صعبة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن نادى الزمالك، أن هذا اللقب هو الأغلى في حياته بعد المرور بظروف صعبة في بداية مشواره مع القلعة البيضاء، وذلك بعدما حسم اللقب بالفوز على الإنتاج الحربى.

وقال حمزة المثلوثى في تصريحات لقناة الزمالك: "هذا اللقب الأفضل في حياتى لأنى مريت بظروف صعبة جدا، وتعرضت لضغوطات كبيرة في بداية مشوارى مع الزمالك لأن كنت بعيد عن الملعب لمدة 9 أشهر دون لعب أي مباراة واشتغلت كثيرا على نفسى وبمساعدة زملائى في الفريق قدرت استعيد مستواي".

وأضاف حمزة المثلوثى: "كارتيرون كان حاطط لى تارجت أنى أقطع 10 كيلو مترات خلال المباراة الواحدة والحمد لله كسبت الرهان وبدأت أظهر إمكانياتى في المباريات الأخيرة وهذه بداية وإن شاء الله البطولات قادمة".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.