شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: هدفى كان مصالحة جماهير الزمالك.. نافسنا الأهلى وحصدنا أهم بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه مع الفريق الأبيض ببطولة الدورى العام، وقال كاريترون في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": سعيد جداً وأهنئ اللاعبين والجماهير ورئيس النادى، وهذا الموسم استثنائى سعيد بأن أتيحت لى الفرصة بالعودة لتدريب الفريق، نافسنا الأهلى وحصدنا أهم بطولة في الموسم والفترة المقبلة لدينا أهداف جديدة".

وأضاف: "بعد رحيل ساسى ومصطفى محمد لدينا إمام عاشور وهو مستقبل النادى، وسنحافظ على لاعبينا في الموسم الجارى، والمعارين سيمنحون الفريق طاقة كبيرة مثل بامبو ومصطفى فتحى".

وواصل: لن أتحدث حالياً على الانتقالات الأهم أن نحافظ على اللاعبين وجددنا مع زيزو والونش وهناك مفاوضات مع بن شرقى ويتبقى لى موسم في عقدي وسعيد بتواجدى في الزمالك.

وعن أزمة جنش قال الفرنسى: جنش شارك معنا كثيراً وساعدنا في حصد اللقب ومن حقه الاحتفال وهذه المشاكل تحدث في الكرة عامة، وأهدى اللقب لجماهير الزمالك، أعلم أن الجماهير حزنت لرحيلى في المرة الأولى وكنت أريد إسعادهم بعد عودتى.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.