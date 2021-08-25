شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلي بالغردقة بعد ضياع الدوري: السوبر يا أهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت جماهير الأهلي التي تواجدت فى استاد خالد بشارة لحضور مباراة فريقها ضد الجونة ضمن الجولة 33 من عمر الدوري، والتي انتهت بالتعادل 3/3، رسالة إلى اللاعبين بضرورة حصد لقب السوبر الأفريقي، بعد ضياع لقب الدوري الذي توج به غريمه الزمالك.

ويلتقي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية في شهر سبتمبر المقبل على لقب السوبر الأفريقي. كما حرصت جماهير الأهلي على ترديد هتافات الجماهير الحمراء من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين لمواصلة النجاحات والتتويج بالألقاب في الفترة القادمة.

وتعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلهم خلال المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد خالد بشارة في الغردقة ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم الجونة بهدف محمد نجيب ثم أدرك على معلول التعادل للأهلي من ضربة جزاء قبل أن يُضيف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي ثم أضاف محمد شريف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 وفي الدقيقة 86 سجل السيد الشبراوي هدف الجونة الثاني واضاف عمر السعيد الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 73 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما يرتفع رصيد الجونة عند 38 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.