شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيكابلا يحتفل مع جمهور الزمالك عقب التتويج رسميا بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الزمالك، مع الجمهور المتواجد داخل ملعب الدفاع الجوى عقب الفوز على الإنتاج الحربى والتتويج رسميا ببطولة الدورى المصرى الممتاز.

حقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.