شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهنئ الزمالك بعد التتويج بالدورى العام للمرة الـ 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التهنئة لنادي الزمالك مجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، وجهاز فني ولاعبين وجماهير بعد التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن الزمالك يستحق عن جدارة التتويج بلقب الدوري، وعلى جماهيره أن تفرح باللقب بعد موسم شاق على كل الأندية.

وأضاف فتحي أن المنافسة القوية هذا الموسم على اللقب تزيد من شعور الانتصار، موجها التحية لمنظومة نادي الزمالك مجلس إدارة ولاعبين وجهاز فني على ما قدموه على مدار الموسم من جهد.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.