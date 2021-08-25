شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 4 مباريات إثارة في طريق الزمالك نحو اللقب الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لقب الدورى رقم 13 في تاريخه بعد الفوز اليوم علي الإنتاج الحربي في الجولة الـ 33 من عمر المسابقة وقبل النهاية رسميا بأسبوع، حيث يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي في الجولة الأخيرة والختامية.

الزمالك حقق اللقب عقب نجاحه في حصد 79 نقطة من 33 مباراة، بعدما حقق الفوز في 24 مباراة والتعادل في 7 مباريات والخسارة في مباراتين واحرز لاعبوه 60 هدف واستقبلت شباكه 20 هدفا.

مشوار الزمالك في الدورى هذا الموسم كان مليئا بالاثارة والندية وتعرض اللقب لخطر في بعض المباريات أبرزها التعادل مع اسوان في الجولة الـ 9 بدون اهداف والخسارة من المحلة 2/1 في الجولة الـ 11 ، فيما جاءت مواجهة المصري والاتحاد السكندري في الجولتين الـ 24 والـ 29 علي التوالي هما الأصعب حيث حقق الزمالك الفوز في كلا المباراتين في الدقائق الأخيرة من المباراتين.

مشوار الزمالك في الدورى بالأرقام:

الجولة 1 : الفوز علي المقاولون العرب 2/0

الجولة 2 : التعادل مع بيراميدز 1/1

الجولة 3 : الفوز علي سموحة 2/0

الجولة 4 : الهزيمة من الأهلي 2/1

الجولة 5 : الفوز علي انبي 2/1

الجولة 6 : الفوز علي طلائع الجيش 3/0

الجولة 7 : الفوز علي المصري 1/0

الجولة 8 : الفوز علي الجونة 1/0

الجولة 9 : التعادل مع اسوان 0/0

الجولة 10 : الفوز علي المقاصة 4/1

الجولة 11: الهزيمة من المحلة 2/1

الجولة 12: الفوز علي الاتحاد السكندري 2/0

الجولة 13: الفوز علي الإسماعيلي 2/1

الجولة 14: التعادل مع دجلة 0/0

الجولة 15:الفوز علي سيراميكا 2/0

الجولة 16: الفوز علي الإنتاج الحربي 2/0

الجولة 17: الفوز علي البنك الأهلي 4/1

الجولة 18: التعادل مع المقاولون العرب 2/2

الجولة 19: التعادل مع بيراميدز 1/1

الجولة 20: الفوز علي سموحة 2/1

الجولة 21: التعادل مع الأهلي 1/1

الجولة 22: الفوز علي انبي 3/1

الجولة 23: الفوز علي طلائع الجيش 2/1

الجولة 24: الفوز علي المصري 3/2

الجولة 25: التعادل مع الجونة 0/0

الجولة 26: الفوز علي اسوان 3/0

الجولة 27: الفوز علي المقاصة 1/0

الجولة 28: الفوز علي المحلة 3/0

الجولة 29: الفوز علي الاتحاد السكندري 2/1

الجولة 30: الفوز علي الإسماعيلي 2/0

الجولة 31: الفوز علي دجلة 1/0

الجولة 32: الفوز علي سيراميكا 2/1