شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24/ 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تتويج الزمالك بلقب الدورى رقم 13 فى تاريخه بعد الفوز على الإنتاج الحربى.
الزمالك يتوج بطلا للدوري موسم 2020 -2021 والـ 13 بتاريخه بثنائية فى الانتاج
حقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.
تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلهم خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد خالد بشارة في الغردقة ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.
دجلة يُكمل مثلث الهبوط فى الدورى وينضم إلى أسوان والإنتاج الحربي
تعادل وادي دجلة مع سيراميكا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ضمن فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال البقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل عقب التعادل مع الاتحاد السكندرى سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
مصر تفوز على أفريقيا الوسطى ببطولة لافروباسكت لكرة السلة
نجح المنتخب المصري لكرة السلة في الفوز في اول مواجهات بطولة الأفرو باسكت على حساب منتخب افريقيا الوسطى، وتمكن منتخب مصر من الفوز بنتيجة ٧٢/٥٦.
رد مسئولو اتحاد الكرة، على إمكانية تسليم درع الدورى لنادى الزمالك الليلة باستاد الدفاع الجوى حال فوزه على الإنتاج الحربى، وحسمه لقب الدورى العام لصالحه هذا الموسم.
الأهلى يجدد رفضه التعاقد مع مهاجمين بسبب ميكيسونى وبيرسى تاو
جدد مسئولو النادي الأهلى قرار رفض التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم كثرة الترشيحات التى تلقاها النادى الأحمر لمهاجمين حالياً بالدوري المصرى.
المقاولون يتمسك بالنحاس فى القيادة الفنية للموسم الرابع على التوالى
تتجه النية داخل مجلس إدارة المقاولون العرب، نحو الإبقاء على عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، ليستمر مع الفريق للموسم الرابع على التوالى.
كشف مصدر بالنادى الأهلى أن الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر مقتنعاً بفكرة الإعارة للدوري التركى ولكنه لايزال يناقش راتبه مع مسئولى مالاتيا سبور التركى.
فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على نظيره ريما النيجيري بنتيجة 46/26 فى بداية مشوار البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى المغرب.
قام النادى الأهلى بمخاطبة اتحاد الكرة، لاستلام درع الدورى ، وتوجه وفد من اتحاد الكرة لمقر النادى الأحمر بالجزيرة وتسلم الدرع بشكل رسمى.
رفض نادى ألتاى سبور التركى، انضمام أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق إلى صفوف منتخب مصر في معسكر أغسطس الجارى لخوض مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.
خسر منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة من نظيره الإرجنتينى بنتيجة 2/0 فى أول مشوار منافسات بطولة العالم المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل بإيران.
فخر الدين بن يوسف يجمع متعلقاته من الإسماعيلى ويستعد لبداية رحلة بيراميدز
حرص التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم النادى الإسماعيلى على جمع متعلقاته من القلعة الصفراء بعد نهاية مباراة الطلائع بالأمس والتى ضمنت بقاء الدراويش فى بطولة الدوري بشكل رسمى.