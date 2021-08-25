شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24/ 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تتويج الزمالك بلقب الدورى رقم 13 فى تاريخه بعد الفوز على الإنتاج الحربى.

الزمالك يتوج بطلا للدوري موسم 2020 -2021 والـ 13 بتاريخه بثنائية فى الانتاج

حقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلهم خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد خالد بشارة في الغردقة ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز. الأهلي يتعثر مجدداً بتعادل مُثير أمام الجونة فى ليلة ضياع الدوري رسمياً

دجلة يُكمل مثلث الهبوط فى الدورى وينضم إلى أسوان والإنتاج الحربي

تعادل وادي دجلة مع سيراميكا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. ضمن فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال البقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل عقب التعادل مع الاتحاد السكندرى سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز. البنك الأهلى يضمن البقاء فى الممتاز عقب التعادل سلبيا مع الاتحاد السكندرى

مصر تفوز على أفريقيا الوسطى ببطولة لافروباسكت لكرة السلة