شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات تغزو شارع جامعة الدول أمام الزمالك احتفالا بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت سيارات الزملكاوية فى شارع جامعة الدول العربية احتفالا بحصول فريق كرة القدم على لقب الدورى العام الممتاز، بعد حسم التتويج بالفوز على الإنتاج الحربى بنتيجة 2/0.



جماهير الزمالك تحتفل بالدورى

جماهير الزمالك تحتفل أمام النادى ببطولة الدورى

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.