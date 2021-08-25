شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقسو على أسوان بثلاثية فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة الفوز على نظيره أسوان بنتيجة 3/1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم فريق سموحة بالهدف الأول عن طريق محمد نادى في الدقيقة 6، وأضاف مصطفى فتحى الهدف الثانى للفريق السكندرى بالدقيقة 11 من علامة الجزاء، وقلص الفارق لفريق أسوان اللاعب أشرف مجدى في الدقيقة 52، بينما أضاف مصطفى فتحى الهدف الثانى له والثالث فريقه في الدقيقة 72 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة احتل فريق سموحة المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 53، بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة 27 محتلا المركز الأخير.

وكان فريق سموحة بقيادة أحمد سامى أعلن التشكيل الذى يخوض اللقاء:

في حراسة المرمى .. الهانى سليمان

في خط الدفاع .. محمد عبد المنعم ، محمود عزت ، رجب نبيل ، شريف رضا

في خط الوسط .. محمد كناريا ، محمود عبد الحليم ، أحمد عبد القادر ، أسلام جمال

في الهجوم .. محمد نادى ، مصطفى فتحى

بينما جاء تشكيل فريق أسوان بقيادة أحمد بيبو كالتالى في حراسة المرمى .. طلعت عبد الوهاب

في خط الدفاع .. أحمد سالم صافى ، محمود جابر ، أحمد دحروج ، هيثم الفيل

في خط الوسط .. أحمد صبحى ، محمد خليفه ، عبد العزيز موسى ، أحمد خالد

في الهجوم .. عمرو ناصر ، سولمون منساه