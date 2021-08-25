شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: ده أصعب دورى فى تاريخ الدورى العام وبشكر جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التي تدير نادى الزمالك، أن الزمالك حقق لقب الدورى الأصعب في تاريخ الدورى العام، بعدما حقق الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثلاثة والثلاثين من البطولة.

وقال حسين لبيب في تصريحات لقناة الزمالك: "هذا الدوري هو الأصعب في تاريخ الدوري العام، نظرا للظروف التي مر بها نادي الزمالك، وتغيرت 3 لجان على قيادة الزمالك والإنجاز يحسب للجميع وليس لنا فقط".

وأضاف حسين لبيب: "أنا أنانى لازم نكسب الماتش الجاى علشان نتوج باللقب وإحنا كسبانين وبشكر جماهير الزمالك اللى وقفت جانب النادى في الظروف الصعبة وبشكر الجميع على هذا الإنجاز".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.