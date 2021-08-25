شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يحققون لقب الدورى لثانى مرة مع الزمالك.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق 7 لاعبين فى قائمة الزمالك الحالية لقب بطولة الدورى للمرة الثانية فى تاريخهم مع الفارس الأبيض، بعدما حسم الفريق بطولة الدورى بالفوز على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.

وهناك 7 لاعبين فى القائمة الحالية للزمالك كانوا شاهدين على آخر تتويج للأبيض بلقب الدورى عام 2014/ 2015 قبل هذا الموسم، وهم كل من محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش، ومحمد عبد الشافى وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفنى ويوسف أوباما.

وكانت قائمة الزمالك المتوجة بلقب الدورى 2014/2015 كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمود جنش

الدفاع: أحمد دويدار - على جبر - إسلام جمال - ياسر إبراهيم - محمد عبد الرازق بازوكا - حمادة طلبة - حازم إمام - رضا العزب - عمر جابر - صالح موسى - محمد عبد الشافى - أحمد سمير

خط الوسط: إبراهيم صلاح - محمد كوفى - معروف يوسف - أحمد توفيق - محمد شعبان - طارق حامد - أحمد عيد - أيمن حفنى -مصطفى فتحى - مؤمن زكريا – يوسف أوباما

الهجوم: عبد الله سيسيه - خالد قمر - باسم مرسى - أحمد على - محمد عبد المجيد