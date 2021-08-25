جمهور الزمالك يحتفل بالدورى بهتاف "على الدورى كله يرقص"

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير نادى الزمالك على الاحتفال بفوز فريقها ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم للمرة الـ13 فى تاريخها، داخل ملعب 30 يونيو الذى جمع الفريق مع الإنتاج الحربى.

وجاء احتفال الجماهير على هتافات "على الدورى كله يرقص"، تعبيرا وفرحة على التتويج باللقب المحلى بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد احرزهما زيزو وبن شرقى.

حقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 وأشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ33، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.