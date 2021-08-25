أهداف مباراة الأهلي والجونة

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القاهرة - سامية سيد - تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلها خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد خالد بشارة في الغردقة ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم الجونة بهدف محمد نجيب ثم أدرك على معلول التعادل للأهلي من ضربة جزاء قبل أن يُضيف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي ثم أضاف محمد شريف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 وفي الدقيقة 86 سجل السيد الشبراوي هدف الجونة الثاني واضاف عمر السعيد الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 73 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما يرتفع رصيد الجونة عند 38 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.

وجاء فوز الاهلي على الجونة فوزاً معنوياً بعدما حسم الزمالك لقب الدوري الليلة بعدما فاز على الأنتاج الحربي ليتوّج بالدوري رسمياً للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وخاض الاهلي مباراة الجونة بتشكيل ، مكوّن من : حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا - حسين ‏الشحات.

خط الهجوم: صلاح محسن.‏

الشوط الأول

بدأ الاهلي المباراة بنشاط مكثف بُغية إحراز هدف مُبكر ونشط عن طريق الأجناب وتحديداً الشحات وكهربا وتوغلات صلاح محسن.

وعكس سير المباراة نجح محمد نجيب في تسجيل الهدف الأول للجونة في الدقيقة السابعة بضربة رأسية سكنت شباك على لطفي وسط عدم رقابة من مدافعي الأهلي.

بعد تسجيل الجونة الهدف ، نشط أداء الاهلي وحاول إدراك التعادل ، وأهدر الأحمر أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق صلاح محسن وأفشة .

وغاب عن الاهلي اللمسة النهائية ، فيما شكّلت الهجمات المرتدة خطورة واضحة على مرمى الاهلي، واستمر أداء الاهلي من حيث الضغط الهجومي لكن دون تركيز الأمر الذي حال دون ترجمة هذه السيطرة إلى تسجيل أهداف طوال أول 45 دقيقة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب فريق الجونة الذي بدأ ينشط ويتخلّى عن حذره الدفاعي مُستغلاً عشوائية الأهلي.

هدد الجونة مرمى على لطفى عن طريق عمر السعيد وأحتسب أمين عمر ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة حسين الشحات من قبل لؤي وائل وبعد اللجوء لتقنية الفار أكد أمين عمر ضربة جزاء للأهلي سجل منها على معلول هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 60.

وشارك أكرم توفيق ومحمد شريف بدلاً من محمد هاني وكهربا ، وألغى أمين عمر هدفاً سجله محمد شريف بعد الرجوع لتقنية الفار بداعي تسلل شريف.

وواصل الأهلي الضغط وسجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة من تمريرة رائعة من عمرو السولية.

ولم يتراجع الأهلي وضغط بقوة وسجل محمد شريف هدفاً في الدقيقة 81 من تمريرة جيدة من حسين الشحات ، واحتسب الحكم الهدف بعد الرجوع لتقنية الفار.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء محاولات من الأهلي لتسجيل هدف رابع كما ضغط الجونة لتسجيل هدف ثان ، وشارك محمود وحيد في الدقائق الأخيرة بدلاً من صلاح محسن ، كما شارك والتر بواليا بدلاً من حسين الشحات ، وسجل السيد الشبراوري هدف ثاني للجونة في الدقيقة 86 وفي أخر 3 دقائق شارك رامي ربيعة بدلاً من أفشة ،وسجل عمر السعيد هدف الجونة الثالث في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء لينتهي اللقاء بالتعادل 3-3.