شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: أعد جماهير الزمالك بالكأس وأفريقيا وشرف لى أكون بديل صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك عن سعادته بالتتويج مع فريقه ببطولة الدورى العام، وقال زيزو عبر برنامج "ستاد مصر": إحساسى لا يوصف والحمد لله أننى كنت جزء ولو بسيط في إعادة بطولة غائبة عن النادى منذ 5 سنوات، ونتمنى أن نكون أسعدنا الجماهير.

وأضاف متحدثاً عن سبب تراجع مستواه بداية الموسم: كنت أطلب من باتشيكو الحصول على فرصة راحة بسبب ضغط المباريات، وكنت مجهد ولكنى حافظت على نفسى وأكملت الموسم التالى مع الزمالك والأهم أن الجماهير سعيدة وربنا كافئنا على مجهودنا.

وواصل: الدورى بطولة من ضمن البطولات التى نسعى لحصدها هناك الكأس وأفريقيا سننافس عليهما وأعد الجماهير بحصد البطولات.

وعن منتخب مصر قال زيزو: مثلما أفكر في الزمالك أفكر في المنتخب وليس المهم من سيلعب المهم هو تحقيق انجاز لبلدنا وشرف لى أن أكون بديل لمحمد صلاح وأتمنى أن يكون معنا في اللقاء التالى.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.