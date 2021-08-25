شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل أهداف الزمالك في موسم استعادة الدورى بعد 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المغربي اشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك قائمة هدافي الفريق في الدورى هذا الموسم برصيد 13 هدفا، فيما ساهم باقي لاعبى الزمالك في 47 هدفا ساهمت جميعها في الوصول الي اللقب رقم 13 في تاريخ الزمالك.

ولعل أبرز أهداف الزمالك هذا الموسم هو هدف احمد سيد زيزو في مرمي المصري البورسعيدي في الجولة الـ 24 ، والذي أحرزه في الدقيقة 98 وكان الزمالك يشارك بـ 10 لاعبين نظرا لطرد طارق حامد وانتهت المباراة بفوز الزمالك 3/2 ، ويأتي هدف عبد الشافي في الاتحاد السكندري ليكون ثاني اكثر الأهداف تأثيرا وذلك في الجولة الـ 29 حيث كانت المباراة تتجه للتعادل 1/1 ولكن عبد الشافي في الدقيقة 85 يحرز هدف الفوز ويحافظ علي حظوظ الزمالك في حصد اللقب .

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لقب الدورى رقم 13 في تاريخه بعد الفوز اليوم علي الإنتاج الحربي في الجولة الـ 33 من عمر المسابقة وقبل النهاية رسميا بأسبوع، حيث يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي في الجولة الأخيرة والختامية.

الزمالك حقق اللقب عقب نجاحه في حصد 79 نقطة من 33 مباراة ، بعدما حقق الفوز في 24 مباراة والتعادل في 7 مباريات والخسارة في مباراتين واحرز لاعبوه 60 هدف واستقبلت شباكه 20 هدفا.

مشوار الزمالك في الدورى بالأرقام

الجولة 1 : الفوز علي المقاولون العرب 2/0

الجولة 2 : التعادل مع بيراميدز 1/1

الجولة 3 : الفوز علي سموحة 2/0

الجولة 4 : الهزيمة من الأهلي 2/1

الجولة 5 : الفوز علي انبي 2/1

الجولة 6 : الفوز علي طلائع الجيش 3/0

الجولة 7 : الفوز علي المصري 1/0

الجولة 8 : الفوز علي الجونة 1/0

الجولة 9 : التعادل مع اسوان 0/0

الجولة 10 : الفوز علي المقاصة 4/1

الجولة 11: الهزيمة من المحلة 2/1

الجولة 12: الفوز علي الاتحاد السكندري 2/0

الجولة 13: الفوز علي الإسماعيلي 2/1

الجولة 14: التعادل مع دجلة 0/0

الجولة 15:الفوز علي سيراميكا 2/0

الجولة 16: الفوز علي الإنتاج الحربي 2/0

الجولة 17: الفوز علي البنك الأهلي 4/1

الجولة 18: التعادل مع المقاولون العرب 2/2

الجولة 19: التعادل مع بيراميدز 1/1

الجولة 20: الفوز علي سموحة 2/1

الجولة 21: التعادل مع الأهلي 1/1

الجولة 22: الفوز علي انبي 3/1

الجولة 23: الفوز علي طلائع الجيش 2/1

الجولة 24: الفوز علي المصري 3/2

الجولة 25: التعادل مع الجونة 0/0

الجولة 26: الفوز علي اسوان 3/0

الجولة 27: الفوز علي المقاصة 1/0

الجولة 28: الفوز علي المحلة 3/0

الجولة 29: الفوز علي الاتحاد السكندري 2/1

الجولة 30: الفوز علي الإسماعيلي 2/0

الجولة 31: الفوز علي دجلة 1/0

الجولة 32: الفوز علي سيراميكا 2/1