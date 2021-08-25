شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الحفاظ على القوام الأساسي من أسباب تتويج الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بالدوري للمرة الـ13 في تاريخه، مؤكدا: "سعيد بالتتويج بالدوري وقدرنا ناخد الدوري من الأهلي بعد بذل مجهود كبير، والماتش الجاي هغير وهريح اللاعبين اللي عندهم منتخب:.

قال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الإنتاج الجربي: "أفضل شيء قمت به في الانتقالات الشتوية الماضية أني حافظت على اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق الأبيض، وأهم شيء هو توفير الاستقرار في النادي بالتجديد لأحمد سيد زيزو ومحمود الونش وحاليا المفاوضات مع أشرف بن

وتابع: "مش لازم نجيب اي عدد لاعبين وخلاص وعندنا لاعبين معارين كتير وبالنسبة لعمر كمال عبد الواحد :"لن اعلق".

وأكمل كارتييرون: "مرتاح جدا في الزمالك وعاوز أكمل مع الفريق ومعنديش نية إني أمشي، وكسبت بطولتين في الولاية الأولى والولاية الحالية كسبت بطولة اكبر وهي الدوري وعاوز اكمل".

وأضاف كارتيرون :"كسبنا آخر ٨ مباريات بأداء كويس وسأستمر في تطبيق سياسة التدوير حتى استطيع المنافسة على كل البطولات".