شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أنجح موسم للزمالك فاز بكل البطولات فى مختلف الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن الموسم الجارى هو الأنجح في تاريخ نادى الزمالك، بعد حصد مختلف البطولات في كل الألعاب الرياضية.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر برنامج "استاد مصر": مبروك على كل الزملكاوية وهاردلك للأهلى، سعيد جداً لأن الدورى كان قوى جداً، وأن تخطف اللقب من الأهلى وهو ناد كبير ومتوج مؤخراً ببطولة أفريقيا هذا ليس سهلاً.

وأضاف: اليوم الحلو نريد الاستمتاع به ومرينا بسنة صعبة جداً، ومع ذلك هو أنجح موسم رياضى للزمالك وكسب كل البطولات في مختلف الألعاب.

واصل: الزمالك توج بالألقاب دون الدخول في أزمات، هذا الدورى كان من أصعب الدوريات التى حصدها الفريق ومن حق الزملكاوية أن يفرحوا، كل اللاعبين رجال على كل المستويات وليست كرة القدم فقط.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.