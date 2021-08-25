شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الإتربى: لجنة الزمالك وشها حلو على النادى والأبيض استحق اللقب عن جدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الإتربى، نائب رئيس اللجنة التي تدير الزمالك، أن الفارس الأبيض استحق البطولة عن جدارة بعدما وسع الفارق بينه وبين الاهلى بـ6 نقاط بعد الفوز على الإنتاج الحربى.

وقال محمد الإتربى فى لقاء مع قناة الزمالك: "أبارك لجماهير الزمالك في كل مكان وخدنا بطولة الدورى بفارق 6 نقاط عن الأهلى بعدما كنا متأخرين بفارق النقاط عن المنافس".

وأضاف محمد الإتربى: "لجنة الزمالك وشها حلو على نادى الزمالك والنهاردة كلها احتفالات واللاعبون يستحقون التكريم لأنهم رجالة ومعاهم جهاز فنى على أعلى مستوى".

وأوضح الإتربى: "الزمالك استحق البطولة عن جدارة لأنه حقق الفوز في 10 مباريات من آخر 11 مباراة وكنت قاعد قلقان طوال المباراة حتى سجل أشرف بن شرقى الهدف الثانى لأن مفيش حاجة مضمونة والدليل الأهلى كان فائزا 3 /1 وانتهى اللقاء 3/3".

حقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.