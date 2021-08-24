أندية إنجليزية تمنع لاعبين من المشاركة في مباريات دولية مع منتخباتهم بسبب قيود كورونا

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قررت أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز منع عدد من اللاعبين من الذهاب إلى دول تضعها إنجلترا على "القائمة الحمراء" والمشاركة في مباريات دولية مع منتخباتهم خلال شهر سبتمبر/أيلول.

وتخشى الأندية أن يضطر اللاعبون إلى التغيب عن العديد من مباريات الدوري الإنجليزي بسبب فترة العزل المطلوبة، التي تبلغ 10 أيام، لدى العودة إلى إنجلترا وفقا للقواعد الخاصة بالقادمين من دول "القائمة الحمراء" في إطار جهود الحد من انتشار كورونا.

ويجري اتحاد كرة القدم في إنجلترا والمسؤولون في الدوري الإنجليزي محادثات مع السلطات البريطانية من أجل الحصول على استثناءات للاعبين. وتواجه أندية أوروبية أخرى مشاكل مماثلة.

وكان نادي ليفربول ضمن الأندية التي رفضت السماح للاعبيها بالسفر للعب مع منتخباتهم بلادهم إذا كانت بلدانهم في "القائمة الحمراء".

وقد تأثر بهذا القرار أربعة من لاعبي الريدز - المهاجم المصري محمد صلاح والثلاثي البرازيلي أليسون وفابينيو وروبرتو فيرمينو.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن ليفربول اعتذر عن عدم السماح لصلاح بالانضمام إلى المنتخب المصري.

وأوضح الاتحاد المصري في بيان على موقعه الإلكتروني أنه "تلقى رسالة من نادي ليفربول يعتذر فيها عن عدم قدرة لاعبه محمد صلاح على الانضمام للمنتخب في معسكره المقبل الذي يستعد فيه لمواجهة منتخب أنجولا في العاصمة المصرية القاهرة، ومنتخب الجابون في مدينة فرانسفيل خلال الجولة الأولى والثانية من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022".

لكن ليفربول أكد موافقته على مشاركة صلاح في مباراة الذهاب للمنتخب المصري ضد الجابون، والتي ستقام في الجابون، لأنها لا تقع ضمن "القائمة الحمراء".

والقضية الرئيسية بالنسبة لليفربول وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى هي عدم وجود استثناء للاعبين في قواعد الحجر الصحي الحالية في إنجلترا. وإذا توفر هذا الاستثناء، فمن المتوقع أن تسمح الأندية للاعبيها المحترفين بالسفر والمشاركة مع منتخباتهم الوطنية.

وفي إجراء إضافي قد يعد مزعجا لبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مؤخرا الراحة الدولية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الخاصة باللاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية لمدة يومين لمساعدة البلدان التي أرجئت مبارياتها في تصفيات كأس العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومع احتمالية عدم وجود حوالي 100 لاعب محترف بسبب مشاركتهم في المباريات الدولية لمنتخبات بلدانهم الشهر المقبل، تريد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي واتحاد الأندية الأوروبية والأندية الأعضاء فيه حلا في أسرع وقت ممكن. ويُعتقد أن الإعفاء من قواعد الحجر الصحي الخطوة الأولى فيه.

وتقول الحكومة البريطانية إنها تجري مناقشات منتظمة مع الهيئة المنظمة للدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد كرة القدم والهيئات الرياضية الأخرى حول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك قواعد السفر الدولية.

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