شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على رومانيا وإسرائيل بكأس العالم للسلة تحت 18 سنة بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب السلة تحت 18 سنة على نظيره رومانيا بنتيجة 18/12 فى أولى منافسات بطولة كأس العالم 3x3 والتى تقام بالمجر وتستمر حتى 28 أغسطس الجارى.

كما تغلب اليوم ايضا على اسرائيل بنتيجة 20/12 بمتافسات نفس البطولة، حيث يخوض المنتخب مباراتين فى اليوم الواحد .

وتضم قائمة المنتخب المصرى فى البطولة 4 لاعبين، هم كل من: مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر "بيدو"، محمود وليد، أحمد ياسر ريحان، وكان قد شارك في المعسكر الإعدادي الأخير للبطولة بالإضافة للقائمة النهائية كل من آسر محمد جودة "الچوكر"، وياسين ياسر عبد الوهاب "شقاوة" .

ويخوض منتخب السلة مباراتين في اليوم الواحد حيث يخوض مباراتين بعد غد الخميس أيضا.