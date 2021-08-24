شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب 13 ..لاعبو الزمالك يجهزون تيشيرت الفوز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احضر لاعبو فريق الزمالك تيشيرتات معهم إلى ملعب مباراة الفريق أمام الانتاج الحربى فى الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز، لارتداؤها حال الفوز في المباراة .

ويظهر على التيشيرت درع بطولة الدورى وبجواره رقم 13 للإشارة الى رقم البطولة ، حيث سبق وفاز الزمالك باثنا عشر لقبا من بطولة الدورى الممتاز

وحال فوز الزمالك على الانتاج الحربى سيرتدى اللاعبون التيشيرت للاحتفال فى ارض الملعب .

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على الإنتاج الحربى الليلة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة بينما في حالة التعادل أو الخسارة يؤجل الحسم للجولة الأخيرة التي يلاقى فيها الفارس الأبيض البنك الاهلى الجمعة القادمة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.