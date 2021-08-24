شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الجولة 34 بالدورى.. والأهلى والزمالك يلعبان الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مواعيد الجولة الأخيرة لمباريات الدورى العام المصرى ليسدل الستار على موسم 2020 -2021 بشكل رسمى.

وتقام المباريات على 3 أيام هى 26 و27 و28 اغسطس الجارى، وتقام مباراة الزمالك مع البنك الأهلى يوم الجمعة 27 أغسطس باستاد بتروسبورت، فى تمام التاسعة مساء بينما يلتقى الاهلى مع اسوان على ستاد السلام يوم الجمعة فى نفس الموعد.

و من جانب أخر قام النادى الأهلى بمخاطبة اتحاد الكرة، لاستلام درع الدورى ، وتوجه وفد من اتحاد الكرة لمقر النادى الأحمر بالجزيرة وتسلم الدرع بشكل رسمى وسيقوم الجبلاية بتجهيز الدرع بعد استلامه تمهيدا لتسليمه لبطل النسخة الحالية.