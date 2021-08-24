شكرا لقرائتكم خبر عن شبراوي يسجل الهدف الثاني للجونة في مرمى الأهلي 3 - 2.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمود شبراوي لاعب الجونة هدف فريقه الثالث في مرمى الجونة في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الثلاثاء على استاد خالد بشارة ‏بالغردقة ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏الذي يخوض مباراة الجونة في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد خالد بشارة ‏بالغردقة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد هاني، وخط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا - حسين ‏الشحات، وخط الهجوم: صلاح محسن.‏

ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وأكرم توفيق ومصطفى شوبير ومروان محسن ومحمود وحيد ‏ومحمد شريف وسعد سمير ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام.

فيما أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد خالد بشارة ‏بالغردقة.

ويتكون تشكيل الجونة من محمود الغرباوي في حراسة المرمى، ولؤي وائل ومحمود الجزار ومحمد نجيب وعمرو سعداوي في الدفاع وأحمد عامر ونور السيد وأحمد عبد الجواد وإسلام عبد النعيم في الوسط وعمر السعيد وعمرو بركات في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من نبيل ومحمود شبراوي وعموري وجوناثان نجويم ومحمد يكن وعربي بدر والجيوشي وعلي زعزع وكريم الطيب.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.