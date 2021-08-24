شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يعادل أهداف عبد الحليم على وحسام باولو في الدورى بـ20 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، في الوصول للهدف رقم 20 في مباراة فريقه مع الجونة فى الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى العام.

ونجح محمد شريف الانفراد بصدارة هدافى الدوري الممتاز برصيد 20 هدفاً قبل جولة من نهاية المسابقة بفارق 5 أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار لسيراميكا الذى سجل 15 هدفاً، ولكنه أعير للدوري التركى.

وعادل محمد شريف رقم عبد الحليم على مهاجم الزمالك السابق، وحسام باولو مهاجم سموحة والداخلية السابق، بعدما نجحا في الوصول لـ20 هدفا في موسم واحد.

جدير بالذكر أن حسن الشاذلي، نجم الترسانة السابق، هو أكثر لاعب سجل أهدافا في موسم واحد فى الدوري موسم 1974/1975، ومنذ ذلك التاريخ لم يتخط أي هداف للدوري حاجز الـ20 هدفا.