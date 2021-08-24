شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام الإنتاج الحربي (1-0) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق الزمالك علي تقدمه امام الإنتاج الحربي بعد مرور 30 دقيقة، بهدف نظيف أحرزه احمكد سيد زيزو في الدقيقة 8 من عمر المباراة.,

ونجح احمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك في احراز هدف التقدم لفريقه في مرمي الإنتاج الحربي في الدقيقة 8 من عمر المباراة المقامة بينهما علي استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 33 للدورى.

سيطر الإنتاج الحربي علي الدقائق الاولي من الشوط، وكان لاعبوه الأخطر وحاولوا الوصول لمرمي محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك.

وفي الدقيقة 8 وعلي عكس سير الدقائق الاولي يتوغل اشرف بن شرقي من الجبهة اليسري ويمرر كرة سحرية الي احمد سيد زيزو الذي يضع الكرة في المرمي معلنا تقدم الزمالك.

عقب الهدف حاول لاعبو الإنتاج الحربي احراز هدف التعادل الا ان هجماتهم كان ينقصها الفاعلية علي المرمي حيث انتهت جميعها امام دفاعات الزمالك.

في المقابل اعتمد الزمالك علي الهجمات المرتدة وسرعات لاعبيه في الخط الهجومي الا ان الرعونة كانت هي السائدة علي مهاجمي الزمالك ليستمر تقدم الزمالك بهدف بعد مرور 30 دقيقة.

وبدأ فريق الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى

فيما جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي :

حراسة المرمي : محمد عصام الغندور

خط الدفاع : محمد تاحا، إسلام جابر، بازوكا، علاء سلامة

خط الوسط : غنام محمد، حميد ماو، حسن ياسين، محمد سوستا

خط الهجوم : مامادو نياس ومصطفى البدرى

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على الإنتاج الحربى الليلة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة بينما في حالة التعادل أو الخسارة يؤجل الحسم للجولة الأخيرة التي يلاقى فيها الفارس الأبيض البنك الاهلى الجمعة القادمة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.