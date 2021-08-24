شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. سموحة يتقدم على أسوان بثنائية في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق سموحة على نظيره أسوان بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وتقدم فريق سموحة بالهدف الأول عن طريق محمد نادى في الدقيقة 6 وأضاف مصطفى فتحى الهدف الثانى للفريق السكندرى بالدقيقة 11 من علامة الجزاء .

وسيطر لاعبو فريق سموحة على أحداث الشوط الأول حيث جاءت جميع المحاولات عن طريق مصطفى فتحى لاعب فريق الزمالك والمعار الى الفريق الزمالك و أحمد عبد القادر .

وألغى تقنية الفار هدف لفريق أسوان عن طريق اللاعب عمرو ناصر في الدقيقة 35 بداعى التسلسل في محاولة من لاعبو زهرة الجنوب بتقليص الفارق .

وأعلن فريق سموحة بقيادة أحمد سامى التشكيل الذى يخوض اللقاء في حراسة المرمى .. الهانى سليمان

في خط الدفاع .. محمد عبد المنعم ، محمود عزت ، رجب نبيل ، شريف رضا

في خط الوسط .. محمد كناريا ، محمود عبد الحليم ، أحمد عبد القادر ، أسلام جمال

في الهجوم .. محمد نادى ، مصطفى فتحى

بينما جاء تشكيل فريق أسوان بقيادة أحمد بيبو كالتالى في حراسة المرمى .. طلعت عبد الوهاب

في خط الدفاع .. أحمد سالم صافى ، محمود جابر ، أحمد دحروج ، هيثم الفيل

في خط الوسط .. أحمد صبحى ، محمد خليفه ، عبد العزيز موسى ، أحمد خالد

في الهجوم .. عمرو ناصر ، سولمون منساه