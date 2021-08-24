شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شوطى اللقاءين.. الزمالك يتفوق بفارق 7 نقاط عن الأهلى فى صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادى الزمالك تفوقه في صدارة الدورى العام بعد تقدمه فى الشوط الأول من عمر الجولة 33 في مسابقة الدورى العام، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف على الانتاج الحربى، في الوقت الذى تأخر فيه الأهلى بهدف نظيف أمام الجونة.

وبهذه النتائج، يحتل نادى الزمالك صدارة الدورى العام حتى الآن برصيد 79 نقطة، فيما يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 72 نقطة، ليتفوق الأبيض على غريمه التقليدى بفارق 7 نقاط كاملة في سباق الدورى.

وأحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك الإنتاج الحربى بالدقيقة 7 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.