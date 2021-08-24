شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الزمالك يقترب من لقب الدورى بهدف زيزو أمام الإنتاج "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بتقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 من عمر المباراة، المقامة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى

سيطر الإنتاج الحربي على الدقائق الأولي من الشوط، وكان لاعبوه الأخطر وحاولوا الوصول لمرمي محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك.

وفي الدقيقة 8 وعلى عكس سير الدقائق الأولي يتوغل أشرف بن شرقي من الجبهة اليسري ويمرر كرة سحرية إلى أحمد سيد زيزو الذي يضع الكرة في المرمي معلنا تقدم الزمالك.

عقب الهدف حاول لاعبو الإنتاج الحربي إحراز هدف التعادل إلا أن هجماتهم كان ينقصها الفاعلية على المرمى، حيث انتهت جميعها أمام دفاعات الزمالك.

في المقابل، اعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة وسرعات لاعبيه في الخط الهجومي إلا أن الرعونة كانت هي السائدة على مهاجمي الزمالك ليستمر تقدم الزمالك بهدف بعد مرور 30 دقيقة.

هدأ أداء الفريقين مع اقتراب الشوط الأول من نهايته، وحاول لاعبو الزمالك الخروج بالشوط الأول متقدما بهدف نظيف للوصول الي لقب الدورى، مع اغلاق كافة المساحات والطرق المؤدية الي مرمي أبو جبل، وهو ما نجح فيه لاعبو الزمالك ليفشل لاعبو الإنتاج في تحقيق التعادل، لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف نظيف .

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على الإنتاج الحربى الليلة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة بينما في حالة التعادل أو الخسارة يؤجل الحسم للجولة الأخيرة التي يلاقى فيها الفارس الأبيض البنك الاهلى الجمعة القادمة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.