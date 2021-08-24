شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب ثانى لاعب يسجل في الأهلى ذهابا وإيابا هذا الموسم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد نجيب مدافع الجونة، ثانى لاعب يستطيع هز شباك الأهلى ذهابا وإيابا في بطولة الدورى، بعدما تقدم للجونة في المباراة المقامة حاليا على استاد خالد بشارة في الغردقة.

وسجل محمد نجيب هدف التقدم لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 7 من ضربة رأسية متقنة بعد استغلال ضربة ركنية لم يستطع على لطفى حارس الأهلى التعامل معها، ليكون ثانى أهدافه في الدورى هذا الموسم بعدما نجح في تسجيل هدف الجونة الوحيد في الدور الأول في المباراة التي انتهت 1/1، والتي كانت في شباك المارد الأحمر.

وسبق محمد نجيب، جناح نادى المصرى البورسعيدى عمر كمال عبد الواحد الذى تمكن هو الآخر من تسجيل هدفين في الأهلى ذهابا وإيابا هذا الموسم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد هاني، وخط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا - حسين ‏الشحات، وخط الهجوم: صلاح محسن.‏

ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وأكرم توفيق ومصطفى شوبير ومروان محسن ومحمود وحيد ‏ومحمد شريف وسعد سمير ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام.

ويتكون تشكيل الجونة من محمود الغرباوي في حراسة المرمى، ولؤي وائل ومحمود الجزار ومحمد نجيب وعمرو سعداوي في الدفاع وأحمد عامر ونور السيد وأحمد عبد الجواد وإسلام عبد النعيم في الوسط وعمر السعيد وعمرو بركات في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من نبيل ومحمود شبراوي وعموري وجوناثان نجويم ومحمد يكن وعربي بدر والجيوشي وعلي زعزع وكريم الطيب.